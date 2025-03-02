Пожежа в російському військовому автобусі

Агент партизанського руху «Атеш» здійснив диверсію на території однієї з військових частин в Московській області РФ. Партизан попри нагляд військового патруля спалив автобус, який використовували для перевезення російських солдатів. Про це повідомили в Telegram-каналі руху в неділю, 2 березня.

Зазначається, що після пожежі у військовій частині виникла паніка, а командири почали шукати винних серед своїх же військовослужбовців. Наразі командування намагається владнати цей інцидент.

«Війна приходить у російський тил, і ніяка охорона не зможе цьому перешкодити.Блискуча робота нашого агента, яка знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу. І це тільки початок», – прокоментували в «Атеші».

Робота партизанського руху – останні новини

26 лютого партизани разом із жителями окупованого Криму допомогли ЗСУ завдати удару по російському військовому аеродрому «Саки» у селищі Новофедорівка. Відомо, що уражений об’єкт є ключовим для ВКС Росії в Криму, а знищення його інфраструктури значно знижує боєздатність загарбників по всьому півдні України та Чорному морі.

Раніше, 24 лютого, агенти «Атешу» здійснили диверсію на військовому аеродромі Шагол біля російського Челябінська. Партизани спалили авто офіцера Повітряно-космічних сил РФ, який активно підтримує російське вторгнення в Україну.