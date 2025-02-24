Партизани підпалили авто офіцера ПКС Росії

Агенти партизанського руху «Атеш» здійснили диверсію на військовому аеродромі Шагол біля російського Челябінська. Про це повідомили в Telegram-каналі руху в понеділок, 24 лютого.

У результаті диверсії згорів припаркований на військовому аеродромі автомобіль. Знищене авто належало офіцеру Повітряно-космічних сил РФ, який активно підтримує вторгнення в Україну і є фанатом пропагандистського каналу Fighterbomber, зазначають партизани.

За даними «Атеш», авіабаза Шагол придатна як для літаків типу Іл-76, Ан-22, Ту-134, так і легших літаків і гелікоптерів. Зараз там експлуатуються ворожі літаки Су-34.

На аеродромі Шагол базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Бомбардувальники воєнних злочинців з 2-го змішаного авіаполку брали участь в інтервенції Росії в Сирію та причетні до ракетно-бомбових ударів по Україні й вбивств цивільних українців.

Партизани пригадують, що рік тому на цьому ж аеродромі згорів літак Су-34. Опісля росіяни заявили, що посилили заходи безпеки на військовому об’єкті. Однак цього вистачило до крайнього випадку.

Раніше ZAXID.NET писав, що партизани виявили місце дислокації російських військових на території санаторію в Євпаторії. На території санаторію ворог зберігає військову техніку, вогневі точки, озброєння тощо.