Кримський агент партизанського руху «Атеш» виявив підрозділ російських військовослужбовців в санаторії «Здравниця», що в Євпаторії. Про це повідомили в Telegram-каналі руху в суботу, 25 січня.

Санаторій в Євпаторії став місцем дислокації окупантів, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей, зазначають партизани.

Координати місця дислокації окупантів в Євпаторії (Фото руху «Атеш»)

На території санаторію агент виявив військову техніку, вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння і боєкомплекти. Зі слів партизанів, об'єкт ретельно охороняють, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання.

Військова техніка окупантів на території санаторію «Здравниця» (Усі фото – руху «Атеш»)

«Усю зібрану інформацію вже передано в правильні руки. Окупантам більше не вдасться спокійно перебувати в цьому місці. Чекаємо хороших і гарячих новин», – ідеться в повідомленні.

Раніше ZAXID.NET писав, що партизани завадили наступу росіян на сході та півдні України. Дані про розташування особового складу 147-го інженерно-саперного полку, який готував наступ на Запорізькому напрямку, передав військовослужбовець російської армії, який є агентом партизанського руху.