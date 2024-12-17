Партизани отримали дані про розташування особового складу 147-го інженерно-саперного полку

Агент партизанського руху, будучи у складі російської армії, передав дані про розташування особового складу 147-го інженерно-саперного полку. Про це у вівторок, 17 грудня, повідомив партизанський рух «Атеш».

У жовтні агент партизанського руху у складі угруповання російських військ «Схід» у Запорізькій області передав дані про розташування командного пункту та розміщення особового складу 147-го інженерно-саперного полку. Інформацію партизани надали Силам оборони України. В результаті, за їхніми словами, це завадить росіянам наступати на півдні та сході України.

У дописі відзначають, що 147-й інженерно-саперний полк був сформований у Бурятії напередодні повномасштабної війни. Підрозділ майже повністю оснащений новітніми зразками військової та інженерної техніки, включно з механізованими мостами та системами розмінування.

«Безліч російських військовослужбовців стають частиною нашого руху. Вони усвідомлюють справжні наслідки війни та бажають кращого майбутнього як для України, так і для самої Росії», – додають партизани.

Нагадаємо, 17 листопада партизани порушили постачання військової техніки та палива росіян в Запорізькій області, підірвавши важливий залізничний об'єкт біля Урожайного Токмацького району.