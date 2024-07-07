14 селищ в районі Алушти залишилися без газу після вибуху на магістральному газогоні

Поблизу Алушти у тимчасово окупованому Криму партизани підірвали газопровід, унаслідок чого 14 населених пунктів лишилися без газу щонайменше на тиждень. Про це у неділю, 7 липня, інформує телеграм-канал «Роспартизан».

Інцидент стався напередодні ввечері. Відомо, що загоряння виникло між населеними пунктами Малий Маяк та Виноградний Алуштинського району. Ці села розміщені трохи південніше самої Алушти.

Після пожежі на магістральному газопроводі 14 населених пунктів міського округу Алушта в анексованому Криму втратили газопостачання. За повідомленням окупаційної адміністрації Алушти, без газу близько 1,7 тис. абонентів, у самому місті, як стверджується, газ є.

Окупаційна влада переконує, що мала місце «розгерметизація підвісного мосту газової труби». Що спричинило пошкодження – не повідомляється. Вона супроводжувалась пожежею в лісі, яку згодом погасили.

Радник російського голови Криму Олег Крючков повідомив російським пропагандистам, що російська влада виключає можливість диверсії на газопроводі, аварія, за попередніми даними, має «технічний характер».

Тим часом телеграм-каналі «Роспартизан» інформує, що окупаційна влада вирішила приховати факт диверсії видавши її за технічну несправність.

«Окупаційна адміністрація Криму звично бреше, пояснюючи знищення газопроводу «розгерметизацією підвісного мосту газової труби». «Разгерметизація» – чергове слівце путінсько-чиновницької новомови. Поряд з «бавовнами», «коротким замиканням» та «детонацією вибухонебезпечних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що успішна «розгерметизація» газопроводу була здійснена за допомогою вибухового пристрою. Операцію з підриву газопроводу на відрізку «Алушта-Ялта» було проведено 6 липня о 21:40. Партизани також оприлюднили фотодокази своєї роботи.

Інформацію про імовірну диверсію підтверджує телеграм-канал «Кримський вітер», який із посиланням на читачів стверджує, що спалаху передував «потужний вибух».

Повідомляється, що розпочалися ремонтні роботи, за твердженнями, вони займуть до 10 днів.