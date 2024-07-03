Малий ракетний корабель «Серпухов» – один з найсучасніших ракетних катерів у складі флоту Росії

Військовослужбовець Балтійського флоту підпалив російський ракетний корабель «Серпухов» та добровільно перейшов на бік України. Українські спецслужбовці допомогли матросу покинути Росію разом із викраденими таємними документами. Цю інформацію підтвердив представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції легіону «Свобода Росії», пише «Радіо Свобода» у середу, 3 липня.

Повідомляється, що легіон «Свобода Росії» представив російського ексвійськовослужбовця на позивний «Гога» як свого нового рекрута. За інформацією, матрос хотів звільнитися зі служби через загарбницьку війну Росії в Україні. У 2023 році він звернувся до проєкту ГУР «Хочу жить» та співпрацював з російським добровольчим легіоном.

«"Гога" вийшов на зв'язок із легіоном у 2023 році, коли ще був військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до державної таємниці. Довгий час, із загрозою для власного життя, він надавав легіону важливу інформацію. Після того, як перебування на кораблі та подальша робота в інтересах сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. У результаті проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля і повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації», – розповіли у пресслужбі легіону «Свобода Росії».

Другий на фото зліва – представник ГУР Андрій Юсов, поруч ексвійськовослужбовець росфлоту «Гога» (Фото легіону «Свобода Росії»)

Про виведення з ладу корабля «Серпухов» стало відомо 7 квітня 2024 року, коли він стояв у місті Балтійськ Калінінградської області Росії. У ГУР зазначали, що вогонь повністю знищив зв'язок і автоматику, тому ремонт корабля буде тривалим. Утім обставини події не оприлюднювали.

Зазначимо, малий ракетний корабель «Серпухов» проєкту 21631 «Буян-М» – один з найсучасніших ракетних катерів у складі флоту РФ. Його спустили на воду у 2015 році. Судно є носієм крилатих ракет «Калібр» і «Онікс», якими Росія б'є по Україні.

Додамо, легіон «Свобода Росії» – підрозділ у лавах ЗСУ, що складається з російських добровольців, які називають себе «патріотами вільної Росії». У Росії його визнано терористичною організацією.