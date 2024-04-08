Пожежа на кораблі «Сєрпухов» є результатом успішної спецоперації ГУР

Дислокований у Калінінградській області Росії ракетний корабель «Сєрпухов» зазнав пошкоджень під час пожежі. На відновлення боєздатності піде багато часу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 8 квітня.

Як нагадали в ГУР, ракетний корабель «Серпухов» учора, 7 квітня, було виведено з ладу внаслідок пожежі. У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

«Відновлення боєздатності «Серпухова» вимагатиме тривалого часу», – йдеться у повідомленні в Telegram.

«Сєрпухов» – російське судно проекту 21631 «Буян-м», спущене державою-агресором на воду у 2015 році. Відновлення боєздатності «Сєрпухова» потребуватиме тривалого часу. Що саме стало причиною пожежі – наразі невідомо. Зазначимо, що за допомогою «Серпухова» росіяни могли запускати ракети «Онікс», а також «Калібр».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони знищили або вивели з ладу такі судна ЧФ РФ:

7 березня 2022 року малий ракетний корвет «Великий Устюг» (виведений з ладу);

24 березня 2022 року великий десантний корабель «Саратов» (знищений) та великий десантний корабель «Новочеркаськ» (виведений з ладу), великий десантний корабель «Цезарь Куніков» (виведений з ладу);

4 квітня 2022 року сторожовий фрегат «Адмірал Ессен» (виведений з ладу);

13 квітня 2022 року флагман ЧФ РФ гвардійський ракетний крейсер «Москва» (знищений);

17 червня 2022 року рятувальне буксирне судно СБ-739 «Рятувальник Васілій Бех» (знищений);

29 жовтня 2022 року сторожовий фрегат «Адмірал Макаров» (виведений з ладу);

29 жовтня 2022 року морський мінний тральщик «Іван Голубєц» (виведений з ладу);

24 травня 2023 року середній розвідувальний корабель «Іван Хурс» (виведений з ладу);

4 серпня 2023 року великий десантний корабель «Олєнєгорскій горняк» (виведений з ладу), протидиверсійний катер П-349 «Суворовець» (знищений);

13 вересня 2023 року підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (виведений з ладу), великий десантний корабель «Мінськ» (виведений з ладу);

14 вересня 2023 року малий ракетний корвет на повітряній подушці «Самум» (пошкоджений); патрульний корвет «Сєргєй Котов» (пошкоджений);

12 жовтня 2023 року патрульний корвет «Павєл Дєржавін» (пошкоджений); рятувальне буксирне судно СБ-565 «Професор Ніколай Муру» (пошкоджений);

4 листопада 2023 року малий ракетний корвет «Аскольд» (виведений з ладу);

26 грудня 2023 року великий десантний корабель «Новочеркаськ» (знищений);

31 січня 2024 року ракетний катер Р-334 «Івановєц» (знищений);

14 лютого 2024 року великий десантний корабель «Цезарь Куніков» (знищений);