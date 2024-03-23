В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вчорашніх вибухів було знищено групу російських інтервентів та військову техніку. Це стало наслідком операції української розвідки та місцевих сил спротиву, розповіли у прес-службі ГУР у суботу, 23 березня.

«Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Patriot». Точні втрати ворога уточнюються.

Додамо, що український рух опору спільно з розвідкою часто влаштовує диверсії проти окупантів. Зокрема, 15 січня було знищено ворожий автомобіль разом із чотирма російськими військовими, а 15 грудня партизани підірвали вантажний поїзд, який щодня возив боєприпаси та паливо й вивозив руду та зерно.