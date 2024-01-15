У тимчасово окупованому Мелітополі український рух опору підірвав автомобіль разом із чотирма російськими військовими. Про це 15 січня повідомило Головне управління розвідки.

«... на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ “Patriot”», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом із позашляховиком ураження зазнали четверо росіян. Прилеглі до місця вибуху вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками. За попередньою інформацією, є загиблі загарбники. Кількість ліквідованих і поранених росіян уточнюється.

Нагадаємо, що 15 грудня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області українські партизани підірвали вантажний поїзд, який щодня возив боєприпаси та паливо й вивозив руду та зерно.

Також у листопаді в Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох російських офіцерів. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.