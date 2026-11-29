У Києві суд увʼязнив колишнього військового ЗСУ за реєстрацію Starlink для росіян

В Україні суд уперше визнав державною зрадою реєстрацію терміналів супутникового зв’язку Starlink для росіян. Деснянський районний суд Києва засудив колишнього військового ЗСУ до 15 років ув’язнення. Першими на вирок суду звернули увагу журналісти NGL.media.

Засуджений – колишній військовий Збройних сил України. У 2024 році він демобілізувався після отримання поранення. У квітні 2026 року, відповідно до матеріалів справи, з ним у телеграмі зв’язався російський військовий, який пообіцяв грошову винагороду за реєстрацію терміналів Starlink. 13 квітня чоловік зареєстрував перший термінал у відділенні «Нової пошти» в Києві та отримав за це 120 доларів на криптогаманець. Згодом він почав залучати до реєстрації інших українців, яким не розповідав справжньої мети. Після верифікації термінали почали використовувати російські військові на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Колишнього військового ЗСУ затримали 6 травня цього року під час реєстрації четвертого термінала. Суд дійшов висновку, що дії чоловіка створили реальну загрозу національній безпеці України. Встановлено, що він забезпечив росіян каналами зв’язку, що сприяло підвищенню ефективності військових операцій Росії та завдавало шкоду обороноздатності України.

Деснянський районний суд Києва визнав чоловіка винним у державній зраді та засудив до 15 років ув’язнення. Також, відповідно до рішення суду, у засудженого конфіскують майно в дохід держави.

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Нагадаємо, у січні 2026 року стало відомо, що росіяни почали використовувати ударні безпілотники Shahed зі Starlink. Міноборони звернулося до компанії SpaceX, щоб вона позбавила окупантів можливості користуватися супутниковим зв’язком для дронових атак. Того ж місяця росіяни заявили, що Starlink перестав працювати на дронах, які рухаються зі швидкістю понад 90 км/год. Через це окупанти вимушено припинили штурмові дії на багатьох ділянках фронту.

Водночас для того, щоб терміналами Starlink могли користуватися українці, Кабмін та компанія SpaceX запровадили механізм верифікації.