Американська компанія почала блокувати росіянам доступ до супутникового звʼязку

У неділю, 1 лютого, американський бізнесмен Ілон Маск оголосив, що його компанія SpaceX заблокувала російській армії можливість використовувати супутниковий звʼязок Starlink на російських швидкісних дронах. Про те, що заходи з відключення росіянам звʼязку спрацювали, повідомив і міністр оборони України Михайло Федоров.

«Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте нам знати, якщо ще щось буде потрібно», – написав Ілон Маск у своїй соцмережі Х.

У відповіді на пост Ілона Маска міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що «перші кроки вже дають реальні результати». Він подякував американському бізнесмену за співпрацю та назвав його «справжнім поборником свободи та другом українського народу».

Зазначимо, напередодні радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що SpaceX вже почала вводити обмеження на використання супутникового звʼязку у БпЛА. 29 січня Михайло Федоров повідомив про те, що американська компанія швидко зреагувала на запит Міноборони.

За даними російських пропагандистських ЗМІ та телеграм-каналів, Starlink тепер вимикається на дронах, які рухаються понад 90 км/год. Це означає, що супутниковий звʼязок не можна буде використовуватися на ударних дронах «Італмас» або «Молнія».

Нагадаємо, у січні Сергій Бескрестнов розповів про удар дронами по вертольотах біля Кропивницького, під час якого росіяни могли вперше використати дрони Shahed зі Starlink. Інформацію про застосування Starlink на російських дронах підтвердили в Інституті вивчення війни. Після цього Міноборони звернулося до Ілона Маска з проханням заблокувати росіянам можливість користуватися супутниковим звʼязком для дронових атак.

Зазначимо, з вимогою заблокувати росіянам можливість запускати дрони зі Starlink виступив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Тоді він заявив, що грошей на «воєнних злочинах може зашкодити бренду» Ілона Маска. У відповідь на заклик Сікорського Маск назвав його «слинявим ідіотом».