Росіяни почали встановлювати термінали Starlink на дрони різних моделей

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського мільярдера та бізнесмена Ілона Маска з проханням заборонити Росії застосовувати супутникові системи звʼязку Starlink для дронових атак по Україні. Звернення до Маска польський міністр опублікував 27 січня на сторінці в Х.

Радослав Сікорський відреагував на статтю Інституту вивчення війни (ISW) про те, що росіяни дедалі частіше використовують Starlink для розширення дальності дії ударних безпілотників. Раніше про це повідомив новопризначений радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов – тоді він розповів про удар дронами по вертольотах біля Кропивницького, під час якого росіяни могли вперше використати дрони Shahed зі Starlink.

За даними ISW, дільність російських дронів БМ-35, оснащених Starlink, становить 500 км. Це означає, що зона ураження охоплює більшу частину України, всю Молдову та частини Польщі, Румунії та Литви. В інституті повідомили, що фіксують використання Starlink на російських дронах Shahed з вересня 2024 року та БпЛА «Молнія» з грудня 2025 року.

Дальність російських дронів, обладнаних Starlink

«Гей, Ілоне Маску, чому б тобі не зупинити росіян від використання Starlink для атак на українські міста? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду», – написав Радослав Сікорський.

Реагуючи на дописи під постом Сікорського, Ілон Маск назвав міністра закордонних справ Польщі «ідіотом».

«Цей слинявий ідіот навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України», – написав Маск.

Нагадаємо, 19 січня на Сумщині вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, обладнаний протитанковою міною. Його виявив на території власного будинку в прикордонні місцевий мешканець.