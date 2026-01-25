Сергій Флеш став радником міністра оборони

Міністр оборони Михайло Федоров призначив 51-річного експерта у галузі військових радіотехнологій Сергія Бескрестнова з позивним «Флеш» своїм радником. Про це міністр повідомив у своєму телеграм-каналі у неділю, 25 січня.

За словами Михайла Федорова, щоб отримати перевагу над росіянами на фронті, Україна має розвивати військові технології. Йдеться, зокрема, про дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Міністр оборони вважає, що досвід Сергія Бескрестнова допоможе досягти бажаного результату.

«Експертиза “Флеша” – радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус – системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян. Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий – у війні виграє той, хто швидше адаптується», – наголосив Михайло Федоров.

Крім того, Сергій Бескрестнов займатиметься аналізом трофейної техніки росіян, вивчатиме їхню логістику, а також оцінюватиме військові розробки України. «Флеш» також висловив сподівання, що командна Михайла Федорова, до якої він долучився, зможе отримати технологічну перевагу над росіянами.

«Всі розуміють, що сучасна війна – це війна розумів і технологій [...] Весь цей час у багатьох технологічних напрямках ми не випереджали противника, а тягнулися за ним. Бюрократія, байдужість, лобіювання чиїхось інтересів не давали нам динамічно розвиватися [...] Може, щось у нас не так і нарешті пора це змінювати? Звичайно, вся система буде чинити опір змінам і нам буде складно, але я вірю, що у команди Федорова все вийде. З радістю та оптимізмом приступаю до виконання своїх обов'язків», – написав Сергій Бескрестнов.

Сергій «Флеш» Бескрестнов у 1977 році закінчив Київське вище військове інженерне училище зв’язку. Він спеціалізується на вивченні російської військової техніки (РЕБ, РЕР, зв'язок, ударні дрони), стратегії її застосування, а також розробляє сценарії протидії російським технологіям. На початку повномасштабного вторгнення «Флеш» обороняв Київську область. З квітня 2022 року консультує та навчає військові підрозділи та Сили оборони.

Також «Флеш» веде телеграм-канал, де розповідає про сучасні військові технології. Канал має понад 155 тис. підписників.

Нагадаємо, 22 січня Михайло Федорова призначив волонтера Сергія Стерненка своїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті.