Забруднення блокують за допомогою спеціальних дамб

Молдовський уряд оголосив про запровадження режиму екологічної тривоги через забруднення басейну річки Дністер російською атакою. Про це повідомили ввечері 15 березня президентка Молдови Мая Санду та премʼєр-міністр країни Александру Мунтяну.

Країна запроваджує 15-денний режим, покликаний запобігти впливу забруднення на людей та прилеглі до Дністра території. Зокрема, завдяки режиму екологічної тривоги в Молдові уряд може:

мобілізувати додаткові ресурси для боротьби із забрудненням;

запровадити обмеження щодо забору та використання води у секторах річки, де є перевищення допустимих норм – це допоможе запобігти забруднення систем водопостачання;

інтегрувати міжнародні команди з Євросоюзу та залучити додаткові структури для реагування.

За словами Александру Мунтяну, хвиля забруднення рухається вниз за течією Дністра. Наразі у зоні Наславча – Сорока фахівці зафіксували перевищення допустимих норм нафтопродуктів та ароматичних вуглеводнів. Мунтяну наголосив, що забруднення продовжує надходити хвилеподібно, через що ситуація з прогнозуванням розвитку ситуації ускладнюється.

Серед кроків, які запроваджує молдовська влада – встановлення додаткових дамб, які мають на меті не пропускати забруднення, а також проведення інвентаризації водозабірних свердловин.

Президентка та молдовський уряд наголосили, що винуватцем забруднення є Росія, яка 7 березня атакувала Дністровську ГЕС у Чернівецькій області.

Нагадаємо, після атаки на Вінниччині та Одещині зафіксували забруднення. За даними Мінекономіки, у Дністер вилилося паливо з дронів та ракет, які атакували ГЕС. Через кілька днів перші плями забруднення помітили у Молдові.