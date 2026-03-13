Через забруднення Одеса може залишитися без питної води

Після ракетної та дронової атаки Росії на Дністровську ГЕС 7 березня у річці Дністер виявили плями технічних мастил. Забруднення помітили у районі села Лядова на Вінниччині. У Міністерстві економіки зазначили, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

За попередніми даними, забруднення Дністра пов’язане з витоком ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Російські ракети та дрони атакували ГЕС, а їхнє паливо частково вилилося у водойму. Забруднення поширилося вниз за течією, зокрема у бік Молдови.

«Мінекономіки розглядає цей інцидент як черговий прояв екологічної агресії РФ, що створює загрозу транскордонній водній безпеці та потребує належної міжнародної правової оцінки. Росія вкотре підтверджує, що є державою-терористом, яка веде війну не лише проти України, а й проти довкілля. Ураження енергетичної інфраструктури спричинило витік технічних мастил у Дністер, що створило транскордонну екологічну загрозу», – прокоментувала заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко.

Лабораторії Держводагентства та Державної екологічної інспекції відібрали проби води з Дністра у районах населених пунктів, що перебувають у зоні потенційного впливу забруднення. У місті Могилів-Подільський на Вінниччині зафіксували маслянисті плями на поверхні води. У районі села Козлів виявили тонку жирну плівку, а в районі села Нагоряни – характерну маслянисту плівку з веселковим ефектом уздовж берегової лінії та на значній частині річки. Також відчувався стійкий запах технічних мастил. За результатами вимірювань у районі села Нагоряни зафіксовано перевищення норми води у 2,5 раза – 0,127 мг/дм³ при допустимій нормі 0,05 мг/дм³.

У Вінницькій та Одеській областях провели засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Спеціалісти визначили, як саме локалізувати та утилізувати забруднення. Також наразі моніторять води Одеси, адже пляма технічних мастил може потрапити у водозабори міста, якщо переміститься у нижню течію Дністра. Саме звідти Одеса бере воду для потреб мешканців.

Лабораторія моніторингу вод Південного регіону відібрала додаткові проби води у районі питного водозабору Одеси, у селі Маяки та у Дністровському лимані. Також після узгодження дій з Молдовською стороною підрозділи ДСНС почнуть встановлювати загороджувальні бар’єри та застосувати сорбенти для локалізації й збору маслянистих забруднень.

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 7 березня, російські окупанти атакували захід України ракетами та дронами. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження інфраструктури на Буковині. Росіяни атакували безпілотниками та ракетами район Новодністровська. Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури – зокрема, Дністровська ГЕС.