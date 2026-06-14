Танкер Smyrtos із березня 2025 року транспортував російську нафту

Британські військові перехопили танкер, який, за даними влади, належить до так званого «тіньового флоту» Росії та намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це у неділю, 14 червня, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Він зазначив, що відповідне доручення Збройним силам було віддано вранці 14 червня. За його словами, операція стала ще одним ударом по Росіїта сигналом для тих, хто допомагає фінансувати війну проти України.

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У Міністерстві оборони Великої Британії уточнили, що під час операції на танкер Smyrtos здійснили абордаж військові Королівської морської піхоти разом зі співробітниками Національного агентства боротьби зі злочинністю. Операція тривала близько шести годин і проходила за участі гелікоптерів Chinook, Merlin Mk4 та Wildcat, літака Королівських ВПС P-8, а також кораблів HMS Sutherland і HMS Ledbury.

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Після завершення операції судно було переведене на якір у районі південного узбережжя Англії, де за ним здійснюється спостереження для запобігання можливим екологічним або безпековим ризикам.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер Smyrtos із березня 2025 року транспортував російську нафту, зокрема з порту Козьміно. У лютому 2025 року судно було зареєстроване на Сейшелах і ходить під прапором Камеруну. Згодом воно потрапило під санкції ЄС, а пізніше – під санкції Швейцарії.

Зазначимо, що у березні Збройним силам Великої Британії дозволили затримувати судна, що перебувають під санкціями та проходять через британські води, однак до цього моменту країна не проводила подібних затримань.

Нагадаємо, у травні правоохоронці України та Фінляндії викрили схему купівлі для росіян буксирів, які потім використовував тіньовий флот РФ.