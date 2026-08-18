Фермери в Європі переходять на «фіолетове золото», яке не боїться посухи
Спека змушує фермерів відмовлятися від зернових на користь лаванди
Зміни клімату змушують європейських фермерів шукати культури, які краще переносять спеку та посуху. Однією з них стала лаванда, яку через високу цінність і широке застосування називають «фіолетовим золотом». Європейська комісія знизила прогноз урожаю зернових у ЄС до 262,78 млн тонн. Найбільше постраждала кукурудза – очікується, що її зберуть на понад 13% менше. Натомість лаванда добре переносить високі температури й нестачу води, пише Polsat News.
Лавандові поля вже давно асоціюються не лише з французьким Провансом. Рослину активно вирощують у Болгарії, Хорватії, Італії, Іспанії, Великій Британії та Польщі.
Фермери замінюють лавандою кукурудзу
У хорватському місті Богдановці родина Чорлуків десять років тому відмовилася від кукурудзи на користь лавандину – стійкого до спеки гібрида лаванди. Тепер сім’я має найбільшу в Хорватії плантацію цієї рослини площею вісім гектарів.
Місцеві фахівці пояснюють, що через високі температури врожайність і якість зернових поступово погіршуються. Тому фермери дедалі частіше розглядають культури, які потребують менше води.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У 2025 році лаванду в Хорватії вирощували 358 господарств. Загальна площа їхніх плантацій становила 240 гектарів.
Площі лаванди збільшуються і в Польщі. У 2024 році вони займали 134 гектари, у 2025 році – майже 140 гектарів, а у 2026 році зросли приблизно до 150 гектарів. Найбільше таких господарств працює у Малопольщі, Великопольщі та Люблінському регіоні.
Чому лаванду називають «фіолетовим золотом»?
Популярність лаванди пояснюють тим, що з цієї рослини можна отримати відразу кілька видів продукції. З неї виготовляють ефірну олію та сухоцвіти, які використовують у косметиці, парфумах, свічках, ароматичних мішечках і засобах проти молі. Лаванду також додають до чаю, десертів і сумішей спецій.
Найбільшими виробниками лавандової олії у Європі є Болгарія та Франція. Загалом у цих країнах лавандові плантації займають понад 12 тис. га.
Додатково фермери заробляють на туристах. У сезон цвітіння лавандові поля відкривають для екскурсій та фотосесій. Одна з найбільших доступних для відвідувачів плантацій у Польщі займає 4 га.
За оцінкою польського об’єднання виробників лаванди, продукцію можна експортувати до Німеччини, скандинавських країн, Північної Америки, Японії та Південної Кореї, де зростає попит на натуральні й екологічні товари.
Надалі розширення плантацій залежатиме від того, чи зможуть виробники пристосуватися до кліматичних змін, правильно використовувати воду та налагодити просування своєї продукції.