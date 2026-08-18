Фермери замінюють лавандою кукурудзу

Зміни клімату змушують європейських фермерів шукати культури, які краще переносять спеку та посуху. Однією з них стала лаванда, яку через високу цінність і широке застосування називають «фіолетовим золотом». Європейська комісія знизила прогноз урожаю зернових у ЄС до 262,78 млн тонн. Найбільше постраждала кукурудза – очікується, що її зберуть на понад 13% менше. Натомість лаванда добре переносить високі температури й нестачу води, пише Polsat News.

Лавандові поля вже давно асоціюються не лише з французьким Провансом. Рослину активно вирощують у Болгарії, Хорватії, Італії, Іспанії, Великій Британії та Польщі.

Фермери замінюють лавандою кукурудзу

У хорватському місті Богдановці родина Чорлуків десять років тому відмовилася від кукурудзи на користь лавандину – стійкого до спеки гібрида лаванди. Тепер сім’я має найбільшу в Хорватії плантацію цієї рослини площею вісім гектарів.

Місцеві фахівці пояснюють, що через високі температури врожайність і якість зернових поступово погіршуються. Тому фермери дедалі частіше розглядають культури, які потребують менше води.

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У 2025 році лаванду в Хорватії вирощували 358 господарств. Загальна площа їхніх плантацій становила 240 гектарів.

Площі лаванди збільшуються і в Польщі. У 2024 році вони займали 134 гектари, у 2025 році – майже 140 гектарів, а у 2026 році зросли приблизно до 150 гектарів. Найбільше таких господарств працює у Малопольщі, Великопольщі та Люблінському регіоні.

Чому лаванду називають «фіолетовим золотом»?

Популярність лаванди пояснюють тим, що з цієї рослини можна отримати відразу кілька видів продукції. З неї виготовляють ефірну олію та сухоцвіти, які використовують у косметиці, парфумах, свічках, ароматичних мішечках і засобах проти молі. Лаванду також додають до чаю, десертів і сумішей спецій.

Найбільшими виробниками лавандової олії у Європі є Болгарія та Франція. Загалом у цих країнах лавандові плантації займають понад 12 тис. га.

Додатково фермери заробляють на туристах. У сезон цвітіння лавандові поля відкривають для екскурсій та фотосесій. Одна з найбільших доступних для відвідувачів плантацій у Польщі займає 4 га.

За оцінкою польського об’єднання виробників лаванди, продукцію можна експортувати до Німеччини, скандинавських країн, Північної Америки, Японії та Південної Кореї, де зростає попит на натуральні й екологічні товари.

Надалі розширення плантацій залежатиме від того, чи зможуть виробники пристосуватися до кліматичних змін, правильно використовувати воду та налагодити просування своєї продукції.