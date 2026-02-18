Ціни на цукор значно впали

Світові ціни на цукор продовжують стрімке зниження і вже опустилися до мінімумів більш ніж за п’ять років. Котирування падають п’ятий місяць поспіль на тлі слабкого попиту та очікувань профіциту, повідомляє The Finencial Times.

Аналітики прогнозують, що у сезоні 2026-27 глобальний надлишок цукру сягне близько 3,4 млн тонн, що сприятиме подальшому накопиченню запасів і збереженню низхідного цінового тренду. Додатковий тиск на ринок створює зміна споживчої поведінки у розвинених країнах.

Чому споживання цукру зменшилось?

Поширення ін’єкцій для зниження ваги класу GLP-1, зокрема Novo Nordisk з препаратами Wegovy та Ozempic і Eli Lilly з Mounjaro та Zepbound, призводить до скорочення споживання їжі, а разом із цим і цукру. Аналітики очікують, що цей фактор дедалі сильніше впливатиме на світовий попит.

За даними брокерської компанії Marex, галузь була заскочена темпами падіння споживання, однак пропозиція не може швидко скоротитися через тривалий виробничий цикл і державну підтримку виробників у багатьох країнах.

Щодо пропозиції також фіксують сигнали зростання виробництва. Наприклад, бразильська асоціація Unica повідомила, що у центрально-південному регіоні країни в сезоні 2025/26 випуск цукру зріс, а більша частка тростини спрямовується саме на його виробництво. В Індії галузева асоціація ISMA фіксує збільшення випуску та рішення влади дозволити додатковий експорт, що посилює тиск на світові ціни.

На біржах падіння триває. У Лондоні травневі ф’ючерси на білий цукор за тиждень подешевшали на 3,3% – до 397,1 долара за тонну, тоді як у Нью-Йорку ціни на тростинний цукор впали до мінімумів із жовтня 2020 року.

Український ринок також відчуває вплив глобального тренду. Нині ціни на цукор в Україні фіксують у межах 18–19 тис. грн за тонну, тоді як рік тому вони сягали 23–24 тис. грн/т. Така динаміка може змусити аграріїв переглянути плани посівів цукрових буряків у новому сезоні.

За даними Міністерства фінансів, у січні 2026 року середня роздрібна ціна на цукор становила 29,38 грн/кг, що на 1,08% менше, ніж у грудні. Найдорожчий цукор фіксували у Запорізькій та Хмельницькій областях і в Києві, тоді як найнижчі ціни були в Кіровоградській, Миколаївській і Черкаській областях.

Ситуація на українському ринку

Український ринок також реагує на глобальну кон’юнктуру. Нині внутрішні ціни на цукор перебувають у діапазоні 18–19 тис. грн за тонну, тоді як рік тому вони становили 23–24 тис. грн/т. Здешевлення може вплинути на рішення аграріїв щодо площ під цукровими буряками у новому сезоні.

За даними Мінфіну, у січні 2026 року середня споживча ціна на цукор в Україні становила 29,38 грн/кг, що на 1,08% менше, ніж у грудні. Найдорожчий цукор – в Запорізькій (33,99 грн/кг), Хмельницькій (32,14 грн/кг) областях і Києві (31,26 грн/кг). Найдешевше продукт коштував у Кіровоградській (25,84 грн/кг), Миколаївській (26,54 грн/кг) та Черкаській (26,65 грн/кг) областях. Регіональний розрив – понад 8 грн за кілограм.

Open Agri Club пропонує фінансування на посівну для будь-якої форми власності с/г виробників. Оформлення заявки онлайн через сайт проєкту, без прихованих платежів. Приєднуйтесь до великої спільноти аграріїв, які вже обрали співпрацю з Open Agri Club.

Як писав ZAHID.NET, у 2024-25 сезоні найбільшим покупцем українського цукру залишався Євросоюз – 17% від загального обсягу експорту, передусім Болгарія. Також серед ключових імпортерів були Туреччина, Лівія, Північна Македонія, Ліван і Сомалі.

До слова, за даними асоціації «Укрцукор», у 2025 році в ЄС закрили п’ять цукрових заводів, ще один закриють у 2026 році. Водночас ціни на цукор у Євросоюзі впали на 38% з грудня 2023 року через глобальне перевиробництво та ринкові спекуляції.