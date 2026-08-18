На Львівщині запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР
Три з них – на міжнародних дорогах, одна – в Стрию
Загалом в Україні вже працюють 426 таких комплексів фіксації
З 20 серпня на Львівщині запрацюють ще чотири камери автофіксації порушення правил дорожнього руху. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Де будуть нові камери автофіксації
Одну з камер встановлять в Стрию на перехресті вул. Шевченка та Олесницького. Ще три камери працюватимуть на таких ділянках:
50 км+620 автодороги М-11 (у напрямку Шегинь);
110 км+049 автодороги М-09 (у напрямку Львова);Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
23 км+475 автодороги М-10 (у напрямку Новояворівська).
З повним переліком місць, де встановлені камери автоматичної фіксації порушень ПДР можна ознайомитись на сайті МВС.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter