Загалом в Україні вже працюють 426 таких комплексів фіксації

З 20 серпня на Львівщині запрацюють ще чотири камери автофіксації порушення правил дорожнього руху. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Де будуть нові камери автофіксації

Одну з камер встановлять в Стрию на перехресті вул. Шевченка та Олесницького. Ще три камери працюватимуть на таких ділянках:

50 км+620 автодороги М-11 (у напрямку Шегинь);

110 км+049 автодороги М-09 (у напрямку Львова); Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

23 км+475 автодороги М-10 (у напрямку Новояворівська).

З повним переліком місць, де встановлені камери автоматичної фіксації порушень ПДР можна ознайомитись на сайті МВС.