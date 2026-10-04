Подібні операції створюють додаткові труднощі для російських військ

Агенти руху «Атеш» заявили у неділю, 4 жовтня, про виведення з ладу вежі зв’язку біля села Підгірне у Россошанському районі Воронезької області Росії. На об’єкті російські військові розмістили комплекс радіоелектронної боротьби.

За даними «Атешу», після пошкодження вежі російські військові втратили частину можливостей із контролю повітряного простору та придушення сигналів у цьому районі. Зокрема, вихід із ладу комплексу РЕБ, за твердженням партизанів, послабив систему захисту та залишив без прикриття важливу ділянку військового транзиту.

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«Тепер російські підрозділи втратили прикриття на ключовому напрямку, а місцеве командування змушене терміново шукати ресурси для відновлення знищеного обладнання», – йдеться у повідомленні.

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У русі зазначили, що подібні операції створюють додаткові труднощі для російських військ, оскільки пошкодження військових об’єктів у тилу ускладнює роботу їхньої інфраструктури.

Місце, де партизани провели диверсію

В «Атеш» також нагадали про інші операції проти російської військової логістики. Нещодавно агенти руху заявляли про пошкодження трьох залізничних шаф на напрямку Донецьк – Мелітополь поблизу Луганського, Розівки та Молочанська. За твердженням партизанів, пошкодження цих елементів може спричиняти перебої в роботі залізничної сигналізації, стрілок та зв’язку на окремих ділянках.

Нагадаємо, 13 серпня партизанський рух «Атеш» заявив про виведення з ладу російської військової вежі зв’язку поблизу Пильної на Харківському напрямку. За даними руху, вона використовувалася для координації окупаційних підрозділів і передачі інформації між командними пунктами.