Через диверсію військові ешелони РФ затримуються

Партизанський рух «АТЕШ» у середу, 8 липня, заявив про диверсію на залізничній інфраструктурі в Ростовській області РФ, яка, за їхніми словами, призвела до перебоїв у постачанні російських військ.

За інформацією руху, агенти вивели з ладу релейні шафи на залізничних станціях Міллерово та Біла Калитва. Стверджується, що ці вузли використовуються для перекидання резервів, військової техніки та артилерійських боєприпасів, які надалі спрямовують на Покровський, Краматорський і Костянтинівський напрямки.

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Внаслідок пошкодження обладнання було порушено роботу систем автоматики, через що виникли збої у графіку руху військових ешелонів на підходах до головного логістичного хабу в Ростові-на-Дону. Партизани стверджують, що такі затримки ускладнюють логістику російської армії та змушують командування РФ змінювати маршрути постачання, втрачаючи час.

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Місця, де партизани провели диверсії

«Ми продовжуємо фіксувати переміщення вантажів та фіксувати слабкі місця російської військової машини», – додали у дописі.

Нагадаємо, «АТЕШ» у понеділок, 29 червня, повідомив про проведення диверсійної операції в районі хімічного комбінату «Азот» у Тульській області Росії. Під час операції було виведено з ладу силову розподільчу шафу, яка забезпечувала електропостачання підприємства. Крім того, на залізничній колії спалили релейну шафу, що призвело до перебоїв у перевезеннях і затримок із постачанням.