Дмитро Богданов спробує себе на дорослому рівні

Український форвард берлінського «Уніона» Дмитро Богданов став гравцем котбуського «Енергі», повідомляє офіційний сайт клубу.

19-річний гравець виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця сезону. Варто зазначити, що Дмитро лише нещодавно продовжив контракт з «Уніоном» до літа 2029 року.

Нагадаємо, Богданов – вихованець київського «Динамо». В липні 2022 року переїхав до Німеччини і став гравцем дрезденського «Динамо,» де виступав за команди U-17 та U-19. В серпні 2025-го за 600 тисяч євро перейшов в «Уніон».

Минулого сезону Дмитро провів за берлінців 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 2 асисти. Також він дебютував у Бундеслізі, зігравши у 2 поєдинках.

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За збірну України U-19 Богданов у 13 матчах оформив 3 м'ячі. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

До слова, «Енергі» за підсумками минулої першості завоював право виступати у Другій Бундеслізі, фінішувавши другим у третьому за силою дивізіоні.