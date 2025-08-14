Дмитро Богданов пішов на підвищення у чемпіонаті Німеччини

Український форвард дрезденського «Динамо» Дмитро Богданов став гравцем «Уніона», повідомляє офіційний сайт берлінського клубу. Терміни та умови угоди, а також сума компенсації не розголошуються.

Зазначається, що Дмитро буде інтегрований у тренувальну програму головної команди, а також отримуватиме ігровий досвід у складі U-19.

Нагадаємо, Богданов – вихованець київського «Динамо». В лютому 2022 року перейшов у дрезденське «Динамо», де виступав за команди U-17, U-19 та основу (дебютував у 17-річному віці). Викликався у збірні України U-17 (5 голів у 9 матчах) та, U-19 (3 поєдинки). Transfermarkt оцінює його в 250 тисяч євро.

Цікаво, що батько гравця – Володимир Богданов – свого часу теж був центральним нападником і виступав у Німеччині, захищаючи кольори молодіжної команди дортмундської «Борусії» і дублю «Майнца».