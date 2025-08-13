Андрусв Араухо став вже третім венесуельцем у криворізькому клубі

«Кривбас» на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер півзахисника Андрусва Араухо. 22-річний венесуельський хавбек підписав з командою Патріка ван Леувена контракт на 5 років. Згідно з Transfermarkt, криворіжці викладуть за трансфер 250 тисяч євро. У новій команді він виступатиме під номером 27.

Нагадаємо, Арухо – вихованець венесуельського клубу «Зулія». З січня 2023 року виступав за «Депортіво Райо Зуліано». Минулого сезону провів за свою команду 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом (став лідером серед одноклубників за кількістю виграних єдиноборств). Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро.

До слова, «Кривбас» у поточній першості провів 2 матчі, в яких поступився ковалівському «Колосу» (1:2) та переміг харківський «Металіст 1925» (2:0). Як наслідок, після 2-х турів криворіжці у турнірній таблиці УПЛ йдуть на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 3 очки.