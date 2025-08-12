Сага з переходом Іллі Забарного до чемпіона Франції нарешті завершилась

Український захисник англійського «Борнмута» Ілля Забарний перейшов у ПСЖ, повідомляє офіційний сайт французького клубу. 22-річний оборонець підписав з парижанами контракт на п’ять років. У новій команді Ілля гратиме під номером 6. У першому сезоні в ПСЖ українець отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро «чистими» на рік.

Забарний обійшовся ПСЖ у 63 млн євро. Також передбачені додаткові 3 мільйони бонусів. Таким чином Ілля став другим найдорожчим гравцем в історії України – більше платив лише «Челсі» за перехід Михайла Мудрика (70 млн євро).

Нагадаємо, Забарний – вихованець «Динамо». 31 січня 2023 року він за 22,7 млн перейшов в англійський «Борнмут». Між клубами також було погоджено опцію отримання додаткового доходу у разі перепродажу Забарного – 20% прибутку від наступного трансферу. Відтак, завдяки переходу в ПСЖ «Динамо» додатково заробить понад 11 мільйонів євро.

Минулого сезону Ілля провів за «Борнмут» 39 матчів, в яких відзначився одним асистом. Transfermarkt оцінює його в 42 млн євро.

Дебютувати за переможця Ліги чемпіонів Забарний може вже 13 серпня – ПСЖ у Суперкубку УЄФА зустрінеться з «Тоттенгемом». У чемпіонаті Франції парижани свій перший поєдинок зіграють у неділю, 17 серпня, проти «Нанта».