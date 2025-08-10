«Олександрія» оголосила про підписання захисника «Шахтаря»
Віцечемпіон України підсилився оборонцем молодіжної збірної України
Микола Огарков вирішив отримувати регулярну ігрову практику
Захисник «Шахтаря» Микола Огарков став гравцем «Олександрії», повідомляє офіційний сайт «містян». 20-річний оборонець виступатиме за нову команду на правах оренди – угоду укладено до 30 червня 2026 року з можливістю подальшого викупу гравця.
Нагадаємо, Огарков – вихованець академії «Шахтаря». У складі команди U-19 виступав у Юнацькій лізі УЄФА. Минулого сезону дебютував у складі основної команди «гірників».
Грав у збірних України різних вікових груп (U-17, U-19, U-20 та U-21). У 2024 році у складі збірної України U-19 дійшов до півфіналу юнацького чемпіонату Європи. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.
