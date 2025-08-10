Микола Огарков вирішив отримувати регулярну ігрову практику

Захисник «Шахтаря» Микола Огарков став гравцем «Олександрії», повідомляє офіційний сайт «містян». 20-річний оборонець виступатиме за нову команду на правах оренди – угоду укладено до 30 червня 2026 року з можливістю подальшого викупу гравця.

Нагадаємо, Огарков – вихованець академії «Шахтаря». У складі команди U-19 виступав у Юнацькій лізі УЄФА. Минулого сезону дебютував у складі основної команди «гірників».

Грав у збірних України різних вікових груп (U-17, U-19, U-20 та U-21). У 2024 році у складі збірної України U-19 дійшов до півфіналу юнацького чемпіонату Європи. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.