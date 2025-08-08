Жан Тронтель спробує зарекомендувати себе в чемпіонаті Хорватії

Правий захисник «Зорі» Жан Тронтель став гравцем хорватської «Горіци», повідомляє офіційний сайт луганського клубу. 25-річний оборонець виступатиме за нову команду на правах оренди. Угода розрахована на 1 сезон.

Нагадаємо, Тронтель перейшов у «Зорю» в липні 2024 року зі словенської «Мури» за 200 тисяч євро і одразу став основним гравцем луганців. Минулого сезону провів за «чорно-білих» 27 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. Його контракт з «Зорею» чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює словенця у 700 тисяч євро.

До слова, «Горіца» зуміла зберегти прописку в еліті хорватського футболу, посівши передостаннє, 9 місце, у чемпіонаті.