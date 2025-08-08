Джастін Лонвейк вдруге гратиме за «Фортуну»

Півзахисник «Динамо» Джастін Лонвейк став гравцем нідерландської «Фортуни», повідомляє офіційний сайт киян. 25-річний хавбек виступатиме за нову команду на правах оренди. Угоду укладено до завершення поточного сезону – у команди з Сіттарда буде першочергове право викупу гравця.

Нагадаємо, Лонвейк перейшов у «Динамо» з данського «Віборга» у вересні 2022 року за 1,5 млн євро. Загалом у складі київського клубу відіграв 24 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Відправлявся в оренди в бельгійський «Андерлехт», нідерландську «Фортуну» та данський «Віборг».

Контракт Джастіна з «Динамо» чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 750 тисяч євро.

Попри виступи за молодіжні збірні Нідерландів (U-16, U-17, U-18 та U-19) прийняв запрошення Сурінаму і в березні дебютував за національну збірну цієї країни (3 голи в 9 поєдинках).