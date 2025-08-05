«Біло-сині» несподівано оступились у матчі з аутсайдером

У вівторок, 5 серпня, «Динамо» в межах 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зустрічалось з кіпрським «Пафосом». Попри всі зусилля киян суперник зумів відзначитись наприкінці матчу і отримав комфортну перевагу перед домашнім поєдинком.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд, перший матч

«Динамо» Київ (Україна) – «Пафос» (Кіпр) – 0:1

Гол: Сілва, 84

«Пафос» активно розпочав гру, кинувшись пресингувати ворота «Динамо». Жажа отримав м'яч на правому фланзі, змістився ближче до центру і бив низом з лінії штрафного – Нещерет забрав. Згодом Танковіч головою замикав у ворота киян – неточно.

Лише в середині тайму «Динамо» вдалось відсунути гру від своїх воріт і нарешті зачепитись за м’яч. Перший гольовий момент «біло-сині» створили наприкінці тайму: Дубінчак втік лівим флангом, не став віддавати комусь з партнерів і з гострого кута влучив у хрестовину. За трохи ще один вбивчий момент змарнував Ванат: Шапаренко навісив зі стандарту прямо на голову Владиславу і той примудрився замкнути над поперечиною.

Одразу по перерві Жажа бив метрів з 15-ти, Михавко встиг заблокувати, а добивання через себе потягнув Нещерет. За трохи нагадав про себе Ярмоленко: лідер «Динамо» протягнув м’яч правим флангом, увірвався у штрафний і з гострого кута закручував під дальню стійку.

На 62-й хвилині Ванат впав у карному майданчику «Пафоса» й арбітр призначив пенальті. Однак скориставшись підказками асистентів він пішов дивитись відеоповтор і… скасував своє попереднє рішення.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Піхальонок завершував атаку «Динамо» ударом з меж штрафного майданчика – м'яч зрикошетив за межі поля. За мить вже Бражко стріляв метрів з 20-ти – воротар не з першого разу зафіксував м'яч у руках. Та за 5 хвилин до завершення матчу «Динамо» пропустило: після швидкої атаки Андерсон Сілва обіграв Дубінчака, переклав собі під ліву ногу і пробив у дальній кут з близької відстані. Зрештою, все завершилось мінімальною поразкою киян.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 12 серпня, на Кіпрі.