Кияни на мажорній ноті розпочали виступи у чемпіонаті України

У суботу, 2 серпня, «Динамо» у першому турі УПЛ сезону 2025/26 на виїзді зустрічалось з «Вересом». Попри серйозний опір з боку господарів, киянами вдалось розмочити ворота суперника, здобувши дебютну перемогу в чемпіонаті України.

УПЛ, 1-й тур

Верес (Рівне) – «Динамо» (Київ) – 1:0

Гол: Шапаренко, 14

Вже на старті зустрічі «Верес» загрожував воротам «Динамо» з кутового, але Ярмоленко відпрацював у захисті. Згодом Вовченко і Ндукве стріляли по воротах Нещерета – безрезультатно. На 11-й хвилині Ндукве вивів Бойка на ударну позицію, але той з десяти метрів перекинув м’яч і через голкіпера, і через ворота.

У відповідь «Динамо» забило. Ярмоленко вивіреною передачею запустив у прорив Ваната, той під тиском захисника зумів прострілити у центр штрафного і Шапаренко в дотик переправив сферу у сітку, на мить випередивши оборонця. Майже одразу Микола міг оформити дубль, але не дотягнувся до м’яча. Наприкінці тайму «Верес» створив два напівмоменти, але без особливої загрози.

Після відпочинку Піхальонок стріляв метрів з 20-ти – поруч зі стійкою. У наступній атаці кіпер Динамо ледь не привіз у свої ворота, невдало зафіксувавши м’яч, але встиг виправитися. За десять хвилин до завершення матчу Годя небезпечно бив по воротах киян після кутового – Нещерет виручив. За мить вже Харатін врятував «Верес» від другого гола після удару Ваната, заблокувавши постріл у дальній кут. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою «Динамо» і трьома очками у скарбничку.