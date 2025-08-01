Український форвард Микола Ковталюк продовжить кар'єру в «Ботошані», повідомляє пресслужба румунського клубу. Досвідчений гравець перебрався до нової команди у статусі вільного агента, підписавши контракт на 1 рік з можливістю пролонгації ще на сезон.

Нагадаємо, Ковталюк – вихованець львівського футболу. Розпочинав у «Карпатах» у 2012 році. В Україні встиг пограти за «Маріуполь», «Полтаву», київський «Арсенал» та «Ворскл»у. Виступав також за словацький «Земплін», грузинські «Колхеті-1913», «Динамо» Тбілісі та «Ділу», корейський Анян, казахські «Акжайик» і карагандинський «Шахтар».

Останньою його команду був «Колос», який він покинув у середині липня. Минулого сезоні Микола провів за ковалівців 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Transfermarkt оцінює Миколу в 250 тисяч євро.

«Ботошані» у турнірній таблиці румунської Суперліги йде на третій сходинці, маючи у своєму доробку після трьох турів 5 очок.