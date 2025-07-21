Яків Кінарейкін (праворуч)

Воротар «Карпат» Яків Кінарейкін став гравцем Вільяреала, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Зазначається, що «зелено-білі» досягли згоди з іспанським клубом про продаж 21-річного голкіпера.

Контракт українця з «жовтою субмариною» буде чинним протягом п’яти років. У новому сезоні Яків гратиме за «Вільяреал Б» під керівництвом Давіда Альбельди.

Нагадаємо, Кінарейкін – вихованець СК «Дніпро-1», звідки й перебрався в «Карпати» рік тому в статусі вільного агента (підписав контракт з «левами» до 30 червня 20206-го). Минулого сезону провів за команду Владислава Лупашка 13 матчів в УПЛ, в яких пропустив 12 голів (у 5 поєдинках відстояв «на нуль»).

Виступав за молодіжну збірну України, а також викликався в олімпійську та національну команди. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

«Вільяреал» за підсумками минулого сезону фінішував у Ла Лізі на п'ятій сходинці й здобув право виступати в Лізі чемпіонів завдяки додатковому єврокубковому місцю для Іспанії.