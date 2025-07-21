«Рух» розпочне новий сезон УПЛ на стадіоні «Україна»
«Жовто-чорні» ділитимуть культову арену з «Карпатами»
Футбольний клуб «Рух» розпочне сезон 2025/26 на стадіоні «Україна», повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». Причиною такого рішення є заміна газону на «Арені Львів», де Рух у минулій першості приймав своїх суперників.
За інформацією джерела, загалом команда Івана Федика зіграє на «Україні» три домашні матчі. Зокрема на легендарній арені відбудуться протистояння з «Полтавою», «Динамо» та «Оболонню». А вже наступні домашні поєдинки УПЛ «жовто-чорні» гратимуть на «Арені Львів».
Таким чином з 1-го по 16-те серпня на стадіоні «Україна» відбудуться одразу 5 матчів УПЛ (два «Карпат» та три «Руху»).
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону «Рух» у турнірній таблиці чемпіонату України фінішував восьмим, набравши 38 очок. Своєю чергою «Карпати» з 46-ма пунктами стали шостими.