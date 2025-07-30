Львівський клуб відтворив легендарну форму переможців кубкового турніру

Львівські «Карпати» у своїх соцмережах опублікували чотирихвилинний ролик, в якому презентували нову ігрову форму на сезон 2025/26.

Оновлене футбольне екіпірування виконане у двох варіантах: традиційному зеленому (плюс воротарська червона форма) та культовому зелено-білому (смугастому). Футболку, в якій «Карпати» у 1969 році тріумфували в Кубку СРСР, вже можна придбати у клубному фан-шопі за 2500 гривень.

«Кожна історія – це подорож. Кожне завершення – це початок нового. Кожна смужка – це народження. Наше сьогодні – це життя, а не гра. Наші сурми вже заграли, барабан уже забив. Мільйон сердець. Одне биття. Два кольори», – йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, попередню першість «Карпати» завершили на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 46 очок. Свій перший офіційний матч нового сезону «леви» зіграють у неділю, 3 серпня. Суперником команди Владислава Лупашка на стадіоні «Україна» буде житомирське «Полісся». Початок зустрічі о 18:00.