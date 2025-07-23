Роман Мисак повернувся до рідної Альма-матер

Український голкіпер Роман Мисак став гравцем «Карпат», повідомляє офіційний сайт «левів». Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 33-річний воротар підписав з командою Владислава Лупашка контракт на один сезон – до 30 червня 2026-го. У новому клубі він виступатиме під 1-м номером.

Нагадаємо, Мисак – вихованець «Карпат», де й розпочав професіональну кар’єру. За головну команду «зелено-білих» провів 62 матчі. Виступав за молодіжну збірну України.

Влітку 2018 року покинув «Карпати» й захищав кольори донецького «Олімпіка», данського «Орхуса», львівського «Руху», чернігівської «Десни», вірменського «Алашкерта» та СК «Дніпро-1». Останньою його командою був ковалівський Колос, звідки він і перейшов у «Карпати» в статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.