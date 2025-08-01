Андрій Тотовицький спробує реанімувати свою кар'єру

Український півзахисник Андрій Тотовицький став гравцем «Кудрівки», повідомляє пресслужба клубу з Чернігівської області. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 32-річний хавбек підписав з новою командою контракт на один сезон. Андрій приєднався до «Кудрівки» у статусі вільного агента і виступатиме під номером 5.

Нагадаємо, Тотовицький – вихованець «Динамо». У 2010 році приєднався до «Шахтаря» (виступав за дубль та молодіжні команди). Віддавався в оренду у «Маріуполь», луганську «Зорю», бельгійський «Кортрейк» та чернігівську «Десну».

У січні 2022-го став гравцем «Колоса». Влітку 2022-го за 500 тисяч євро повернувся в «Шахтар», який покинув 1 липня 2025 року (за головну команду гірників загалом провів 19 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти). Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

До слова, «Кудрівка» за підсумками минулого сезону вперше в історії здобула право виступати в еліті українського футболу (у перехідних матчах команда в серії пенальті опустила «Ворсклу» в Першу лігу).