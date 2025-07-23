Микита Кравченко і спортивний директор житомирців В'ячеслав Шевчук

Правий захисник «Олександрії» Микита Кравченко продовжить кар’єру в «Поліссі», повідомляє офіційний сайт житомирців. Контракт із гравцем розраховано на 3 роки.

За команду Руслана Ротаня він виступатиме під 4-м номером. Сума трансферу не розголошується, однак за даними Transfermarkt «вовки» виплатять олександрійцям компенсацію у розмірі 1 мільйона євро.

Варто зазначити, що минулий сезон Кравченко провів в «Олександрії» під керівництвом нинішнього наставника «Полісся», з яким став срібним призером чемпіонату України. За інформацією ЗМІ, Микиту також хотів підписати грецький «Аріс», але «Полісся» виграло конкуренцію за гравця.

Нагадаємо, Кравченко – вихованець «Маріуполя», звідки у 2015 році перейшов у київське «Динамо». Відправлявся в оренду в донецький «Олімпік», ковалівський «Колос», СК «Дніпро-1» та «Полісся» (2 асисти в 15 матчах). Минулого сезону провів за «Олександрію» 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких віддав 8 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.