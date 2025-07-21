Руслан Ротань дізнався суперників для своєї колишньої та нинішньої команд

«Олександрія» та «Полісся» вже цього тижня розпочинають свій шлях у Лізі конференцій. У другому раунді єврокубка «містяни» зіграють з белградським «Партизаном», а житомирці зустрінуться з андорською «Санта-Коломою». Поєдинки відбудуться 24-го та 31-го липня.

У разі успішного результату у третьому раунді Ліги конференцій «Олександрія» зустрінеться з сильнішим у парі «Мітьюлланд» (Данія) / «Хіберніан» (Шотландія).

Своєю чергою «Полісся» зіграє проти переможця пари «Пакш» (Угорщина) / «Марібор» (Словенія).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 і 14 серпня. Час початку поєдинків УЄФА додатково оголосить 25 липня – відразу на перший та другий матчі. Переможці вийдуть до четвертого туру ЛК, а команди, що програють, завершать виступи у єврокубках.

Нагадаємо, раніше своїх потенційних суперників у Лізі чемпіонів дізналось «Динамо», а в Лізі Європи – «Шахтар».