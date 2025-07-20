Кияни готуються до свого старту в єврокубках

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив заявку «Динамо» на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського «Хамрун Спартанс». Варто зазначити, що у переліку гравців відсутній колумбійський вінгер Анхель Торрес, який не потрапив до списку на цю стадію турніру.

Заявка «Динамо» на матчі Ліги чемпіонів:

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.

Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко. Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак.

Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак. Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко.

Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко. Нападники: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро.

Нагадаємо, «Динамо» за підсумками минулого сезону стало чемпіоном України і єдине представлятиме нашу країну в найпрестижнішому єврокубку. Суперник киян у першому раунді кваліфікації сенсаційно пройшов «Жальгіріс»: після поразки у першому поєдинку (0:2) мальтійці зуміли оформити камбек у матчі-відповіді (2:0) і в серії пенальті перестріляв литовців.

Перша дуель між «Динамо» та «Хамрун Спартанс» відбудеться у вівторок, 22 липня, на Мальті. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня, в польському Любліні.