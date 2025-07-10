«Біло-сині» поки не можуть намацати свою гру в атаці

У четвер, 10 липня, «Динамо» провело свій третій спаринг. Суперником команди Олександра Шовковського був чотириразовий чемпіон Данії – «Мітьюлланд». Кияни першими вийшли вперед, але пішли на перерву за рівного рахунку. Після відпочинку «біло-сині» пропустили ще двічі й зазнали вже другої поразки на літніх зборах в Австрії.

Товариський матч

«Динамо» (Україна) – «Мітьюлланд» (Данія) – 1:3

Голи: Піхальонок, 21 – Франкуліно, 33, Гогорза, 49, Етім, 56

Вже на першій хвилині зустрічі Моргун помилився на виході, але на щастя ніхто з суперників не встиг на замикання. Супряга у відповідь двічі стріляв по воротах данців – перша спроба була заблокована, а друга виявилась невдалою. Згодом Попов намагався замкнути подачу Ярмоленка, але як слід не влучив по м'ячу.

На 14-й хвилині Супряга мав відкривати рахунок, однак підставляючи ногу, не влучив у площину воріт. В середині тайму за партнера сповна реабілітувався Піхальонок: захисник «Мітьюлланда» заблокував удар Ярмоленка й Олександр добив сферу у сітку. Не минуло і десяти хвилин як данці зрівняли: Франкуліно втік від Волошина і Попова, увірвався у штрафний і прошив Моргуна. За трохи гвінеєць міг оформлювати дубль, але голкіпер «Динамо» витягнув небезпечний удар низом.

Одразу по перерві кияни пропустили вдруге: Попов помилився в центрі поля і подарував м’яч Гогорзі, той увірвався у штрафний лівим флангом і закрутив у праву дев’ятку. На 55-й хвилині стійка воріт стала на захисті «Динамо» після удару Етіма, а вже за мить нігерійський нападник зробив рахунок 3:1 на користь данців, замкнувши простріл ударом під поперечину.

Шовковський вирішив провести одразу 11 замін, але істотного результату це не дало. Можна згадати дальній удар Кабаєва, з яким впорався кіпер «Мітьюлланда», а Буяльський на добиванні зіграв не найкращим чином. Наприкінці зустрічі данці ледь не зробили рахунок непристойним – Шимшир вийшов на побачення із Суркісом і навіть обіграв кіпера, але у площину воріт не влучив. Зрештою, все завершилось поразкою киян.

Свій наступний спаринг «Динамо» проведе вже у п’ятницю, 11 липня, проти англійського «Вест Бромвіча». Початок зустрічі о 12:00 за київським часом.