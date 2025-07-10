Желько Любеновіч не встиг провести з командою жодного офіційного матчу

Головний тренер «Ворскли» Желько Любеновіч покинув команду, інформує офіційний сайт «зелено-білих». 44-річний фахівець пропрацював у клубі лише 17 днів.

Зазначається, що серб повідомив керівництво про своє бажання залишити Полтаву «за сімейними обставинами». Ім’я нового головного тренера буде озвучено найближчим часом.

«Ворскла» оголосила про призначення Любеновіча 24 червня (раніше він працював з луганською «Зорею» та закарпатським «Минаєм»). Боси клубу гарантували тренеру фінансування, однак пізніше з'явилась інформація про відхід з команди одразу 20 гравців (полтавців вже покинули капітан Ігор Пердута, захисник Андрій Бацула, нападники Денис Ндукве та Владислав Кулач, орендовані Віктор Корнієнко, Навін Малиш, Євген Пасіч та Ілля Крупський).

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону «Ворскла» фінішувала у турнірній таблиці УПЛ на тринадцятій сходинці. У перехідних матчах за право залишитись в еліті полтавці зійшлись з першоліговою «Кудрівкою». У першому поєдинку команда Юрія Максимова здобула перемогу 2:1, а в матчі-відповіді програла з мінімальним рахунком і все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті. У лотереї більше пощастило «Кудрівці», яка вперше у своїй історії гратиме у найвищому дивізіоні. Своєю чергою «Ворскла» опустилась у Першу лігу.