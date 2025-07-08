Андрій Бацула спробує себе в екзотичній першості

Український захисник Андрій Бацула став гравцем «Мурас Юнайтед», повідомляє пресслужба киргизів. До нової команди 33-річний оборонець приєднався у статусі вільного агента. Терміни та умови контракту не розголошуються.

До слова, за «Мурас Юнайтед» нині вже виступає п’ятеро українців – голкіпер Орест Костик, захисники Сергій Кулинич, Гліб Грачов, Юрій Мате та Ігор Гончар, а також півзахисник Олег Марчук. Щобільше, тренує команду легендарний захисник «Шахтаря» Сергій Попов. 54-річний фахівець до роботи з киргизьким клубом тренував збірні України U-16, U-17, U-18 та U-19, а також працював з «Зорею», «Ворсклою» та «Металістом 1925».

Нагадаємо, Бацула – вихованець «Ворскли». Також виступав за «Кремінь», «Зірку», «Олександрію», бельгійський «Кортрейк» та білоруське «Динамо» Мінськ. Останнім його клубом була «Ворскла», контракт з якою сплинув 30 червня 2025 року – після вильоту полтавців у Першу лігу сторони не змогли домовитись про пролонгацію співпраці. Минулого сезону Бацула зіграв за «зелено-білих» 27 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 асистами. Transfermarkt оцінює його в 150 тисяч євро.

«Мурас Юнайтед» після 13-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Киргизстану на першій сходинці, маючи у своєму доробку 32 очки.