«Біло-сині» продовжують інтенсивну підготовку до старту в Лізі чемпіонів

У п’ятницю, 11 липня, «Динамо» на зборах в Австрії зіграло свій четвертий спаринг. Суперником команди Олександра Шовковського став представник англійського Чемпіоншипу – «Вест Бромвіч Альбіон».

Товариський матч

«Динамо» (Україна) – «Вест Бромвіч» (Англія) – 1:1

Голи: Ванат, 76 – Філліпс, 56

Вже на другій хвилині «Вест Бромвіч» заробив перспективний штрафний, але не зумів скористатися ним сповна. Згодом кияни ледь не пропустили: Торрес невдало прийняв м’яч у власному штрафному – пощастило, що Грант пробив вище воріт.

В середині тайму Кабаєв стріляв з-за меж штрафного – Вайлдсміт зреагував. Вже у доданий час англійці створили чи найнебезпечніший момент у матчі – Феллоуз увірвався у штрафний правим флангом, прострілив на Прайса і той пробив прямо в руки Нещерету.

По перерві «Вест Бромвіч» вийшов вперед: після розіграного штрафного пішов навіс у воротарський майданчик і Філліпс головою спрямував сферу у сітку. За трохи Волошин міг зрівнювати, але з другої спроби пробив над поперечиною.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Вівчаренко в центрі поля помітив попереду Ваната, зробив філігранне закидання, Владислав уникнув офсайду і прошив кіпера англійців – 1:1.

Як наслідок, бойова нічия. Свій наступний спаринг «Динамо» зіграє у середу, 16 липня, проти хорватського «Осієка».