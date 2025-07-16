Бійка наприкінці матчу не дозволила завершити гру

У середу, 16 липня, «Динамо» в межах літнього австрійського збору зіграло свій четвертий спаринг. Суперником «біло-синіх» цього разу став хорватський «Осієк». Сьома команда минулого чемпіонату Хорватії несподівано створила чималі труднощі команді Олександра Шовковського і, зрештою, здобула несподівану перемогу.

Товариський матч

«Динамо» (Україна) – «Осієк» (Хорватія) – 0:1

Гол: Якуповіч, 37

Вилучення: Шапаренко, 49 (Динамо, червона картка)

Вже на першій хвилині «Осієк» мав відкривати рахунок – Шопов замкнув передачу у штрафний над воротами. Шапаренко міг відповідати своїм моментом, але не влучив по м’ячу після передачі Ярмоленка.

В середині тайму кияни були близькими до успіху – Піхальонок з лівого флангу викотив під удар Ванату, а той низом влучив у голкіпера. За мить ледь не помилився воротар хорватів, коли вибиваючи м’яч у власному штрафному влучив у Ваната – пощастило з відскоком. «Динамо» продовжувало тиснути й вже Піхальонок закручував зі стандарту у правий кут – воротар забрав.

Наприкінці тайму «Осієк» реалізував один зі своїх нечисленних моментів – Якуповіч зі штрафного майстерно закрутив у праву дев’ятку. Кияни могли відновити статус-кво ще до перерви, але після прострілу Караваєва у штрафний партнер замкнув повз стійку.

Одразу по перерві «Динамо» залишилось у меншості – Шапаренко вдарив в обличчя Врбанчіча і заробив червону картку. Чисельна перевага хорватів давалась взнаки: спочатку Нещерет зумів ногами вибити м’яч з кута воріт, а згодом зреагував на підступний удар Якуповіча.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки кіпер киян знову підстрахував після дальнього удару Жеравиці. Під кінець матчу два моменти мали кияни: воротар парирував удар Піхальонка під ліву стійку, а за мить Ярмоленко не зумів влучити у ворота. За 6 хвилин до завершення гри футболісти влаштували на полі штовханину й арбітр достроково дав свисток про завершення матчу.

Вже у вівторок, 22 липня, «Динамо» стартує у Лізі чемпіонів виїзним поєдинком 2-го раунду кваліфікації проти мальтійського «Хамрун Спартанс».