«Біло-сині» отримали опонентів одразу в двох турнірах

Київському «Динамо», аби потрапити до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, потрібно пройти мальтійський «Хамрун Спарнанс». Якщо команда Олександра Шовковського успішно впорається з цим завдання, то на наступному етапі кияни зіграють проти переможця пари «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль) – «Пафос» (Кіпр).

Нагадаємо, матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5/6 та 12 серпня 2025 року. Час початку поєдинків УЄФА оголосить 25 липня – відразу на перший та другий матчі.

Якщо ж «Динамо» не зможе пройти «Хамрун Спартанс» в Лізі чемпіонів, то зіграє на третьому етапі кваліфікації Ліги Європи. Опонентом «біло-синіх» буде суперник все з тієї ж пари, що і в ЛЧ, тільки тут вже буде невдаха протистояння між кіпрським «Пафосом» та ізраїльським «Маккабі».

Зазначимо, що «Динамо» – єдиний представник від України в Лізі чемпіонів. «Шахтар», як переможець Кубка, виступає в Лізі Європи. А в Лізі конференцій нашу державу представлятимуть віце-чемпіон УПЛ «Олександрія» та «Полісся».