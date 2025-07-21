«Гірники» отримали непростих опонентів на наступній стадії змагань

«Шахтар» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи без особливих проблем пройшов «Ільвес», розгромивши фінів 6:0 у першому поєдинку і розписавши безгольову нічию у матчі-відповіді. Наступним суперником гірників буде «Бешикташ», з яким команда Арди Турана зустрінеться 24-го та 31-го липня.

У разі, якщо донеччани пройдуть турецький клуб, у третьому турі кваліфікаційного раунду Ліги Європи вони зустрінуться з гіршою з команд у парі «Рейнджерс» (Шотландія) / «Панатінаїкос» (Греція).

Якщо ж «гірники» вилетять із Ліги Європи, то в Лізі конференцій зіграють проти переможця протистояння «Сент-Патрікс» (Ірландія) / «Нимме Калью» (Естонія).

До слова, поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня. Час початку поєдинків УЄФА додатково оголосить 25 липня – відразу на перший та другий матчі. Переможці вийдуть до четвертого етапу ЛЄ, а команди, що програють, перейдуть до наступного туру Ліги конференцій.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону «Шахтар» фінішував у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, однак завдяки перемозі в Кубку України представляє нашу країну в Лізі Європи. У Лізі чемпіонів від нашої країни виступає «Динамо», а в Лізі конференцій – «Олександрія» і «Полісся».