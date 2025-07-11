Марлон знову виступатиме за «гірників»

«Шахтар» на своєму сайті повідомив про підписання центрального захисника Марлона. 29-річний оборонець у статусі вільного агента уклав з «гірниками» контракт на два сезони – до 30 червня 2027 року. Бразилець вже приєднався до команди в Словенії.

Нагадаємо, Марлон – вихованець «Флуміненсе». У 2016 році перейшов у «Барселону», за яку виступав до літа 2018-го. Далі був італійський «Сассуоло», звідки у липні 2021-го він за 12 млн євро вперше перейшов у «Шахтар».

За головну команду донеччан Марлон встиг провести 22 матчі, а після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну скористався правилом ФІФА для легіонерів і виступав в орендах за «Монцу» (30 матчів) та «Флуміненсе» (30). Влітку 2024-го завершився його контракт з «Шахтарем» і він став гравцем «Лос-Анджелеса» (26 поєдинків, 1 гол). Transfermarkt оцінює його в 3 млн євро.

Цікаво, що Марлон свого часу виступав разом з Ардою Тураном в «Барселоні», а тепер гратиме під його керівництвом в «Шахтарі».