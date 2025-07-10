«Гірники» влаштували скандинавам справжню бразильську самбу

У четвер, 10 липня, «Шахтар» розпочав свій шлях у Лізі Європи поєдинком першого раунду кваліфікації проти фінського «Ільвеса». Боротьби як такої не вийшло – «гірники» буквально рознесли свого суперника, фактично забезпечивши собі путівку у другий тур перед матчем-відповіддю.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, перший матч

«Шахтар» (Україна) – «Ільвес» (Фінляндія) – 6:0

Голи: Алісон, 26, 47, Кауа Еліас, 43, Кевін, 74, Педрінью, 87, Невертон, 89

Перший небезпечний момент «Шахтар» створив вже на 4-й хвилині: Бондаренко з правого флангу прострілив в район одинадцятиметрової позначки на Еліаса, той обіграв захисника, але пробив поруч зі стійкою. Згодом лише поперечина врятувала «Ільвес» від гола після пострілу Коноплі.

В середині тайму «гірники» нарешті розпакували ворота суперника: Кевін вивів Алісона сам на сам, той обіграв голкіпера і відкрив рахунок. За трохи вже Еліас втікав на побачення з воротарем фінів, але влучив прямісінько в нього. Судаков з лінії штрафного бив з розвороту низом – поруч зі стійкою. Під завісу тайму донеччани все ж подвоїли свою перевагу – після навісу з кутового Еліас головою спрямував м’яч у сітку.

Одразу по перерві Аліссон вдруге вийшов віч-на-віч з воротарем і оформив дубль. Здійснив свою спробу погостювати у володіннях кіпера «Ільвеса» і Бондаренко – Артем вирішив не обводити голкіпера, а пробити і не влучив у ворота.

Ближче до середини другого тайму фіни нарешті активізувались. Спочатку не реалізували вихід сам на сам і стандарт, а згодом Вітелі замкнув головою навіс повз ворота.

На 74-й хвилині Алісон міг оформити хет-трик, однак влучив у голкіпера, а першим на добиванні був Кевін – 4:0. Наприкінці зустрічі Педрінью та Невертон остаточно добили знекровленого суперника і перевели матч-відповідь у статус товариського.