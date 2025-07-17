Донецький клуб без проблем подолав перше коло змагань

У четвер, 17 липня, «Шахтар» у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи зустрічався з фінським «Ільвесом». Після розгромної перемоги з рахунком 6:0 у першій грі здавалось, що «гірники» продовжать знущання з суперника і на його полі, однак скандинави відверто здивували.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Ільвес» (Фінляндія) – «Шахтар» (Україна) – 0:0

На 6-й хвилині Егіналдо навішував у центр штрафного на Бондаренка, але той, випередивши захисника, пробив поруч зі стійкою. Згодом донеччани повторили комбінацію – цього разу у ворота не влучив Педрінью. «Шахтар» продовжив тиснути, створюючи момент за моментом, які, однак, нічим не завершувались.

В середині тайму Егіналдо вирішив перевірити пильність голкіпера і несподівано пробив з-під захисника в дальній нижній кут – той зреагував. За мить вже стійка воріт врятувала фінів від гола після пострілу Вінісіуса, а добивання Педрінью заблокував захисник.

Одразу по перерві був зобов’язаний забивати Траоре та після прострілу Егіналдо буркінієць дивом не влучив у площину воріт. За трохи вже всюдисущий бразилець головою замикав навіс Вінісіуса – вище. «Шахтарю» відверто не щастило у завершальній стадії – Невертон після прострілу Бондаренка влучив у захисника. Зрештою, все так і завершилось безгольовою нічиєю.

У другому раунді «Шахтар» зіграє з турецьким «Бешикташем». Поєдинки відбудуться 24-го і 31-го липня. Першу гру «гірники» проведуть у гостях в Стамбулі.