Кирило Сігєєв вперше спробує себе в іноземній команді

Півзахисник «Шахтаря» Кирило Сігєєв продовжить кар’єру в Татрані, повідомляє прес-служба словацького клубу. 21-річний хавбек приєднався до нової команди на правах оренди, підписавши контракт на один сезон.

Нагадаємо, Сігєєв – вихованець «Шахтаря». Виступав за молодіжні команди донеччан. Відправлявся в оренди в «Олександрію» та «Чорноморець» (минулого сезону провів за моряків 14 матчів без результативних дій).

Виступав за збірні України різних вікових груп (U-19, U-21 та U-23). Його контракт з «Шахтарем» чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро.

Зазначимо, що «Татран» за підсумками попереднього чемпіонату завоював право виступати в еліті словацького футболу.